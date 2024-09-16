Сразу 16 перевозчиков временно отключены от системы «Шлях»

«Укртрансбезопасность» отключила 16 перевозчиков от системы «Шлях» из-за нарушения правил пересечения границы.

Пресс-служба «Укртрансбезопасности» сообщила, что 16 перевозчиков были отключены от системы «Шлях» на три месяца из-за подозрения в нарушении военнообязанными правил пересечения государственной границы.

Комиссия по вопросам прекращения доступа лицензиатов к Единому комплексу информационных систем «Укртрансбезопасности» приняла решение о временном отключении ряда компаний и физических лиц-предпринимателей. Среди них:

ФЛП Мурашкин Сергей Геннадьевич

ФЛП Лихтей Артем Викторович

ФЛП Педорченко Артем Леонидович

ФЛП Радомский Дмитрий Валерьевич

ФЛП Яцюра Андрей Николаевич

ФЛП Гонтюк Александр Яковлевич

ФЛП Аронец Сергей Анатольевич

ФЛП Смульский Александр Александрович

ФЛП Дубовик Максим Юрьевич

ФЛП Блаженко Александр Михайлович

ФЛП Таран Вадим Владимирович

ФЛП Симагутин Андрей Вячеславович

ФЛП Колядюк Василий Павлович

ООО «АВТ ГЛОБАЛ»

ТОВ «МЕРИЕНЖЕЛ»

ТОВ «МАКАРТРАНС»

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