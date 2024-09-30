Без ексгумації жертв Волинської трагедії переговори про вступ України до ЄС не рухатимуться — представник МЗС Польщі

Польща заблокує переговори про вступ України до ЄС без ексгумації жертв Волинської трагедії.

Фото: polsatnews.pl

Заступник міністра закордонних справ Польщі Владислав Бартошевський заявив, що питання ексгумації тіл загиблих під час Волинської трагедії порушуватимуть уже під час першого розділу переговорів про вступ України до ЄС. Без цього Україна не зможе перейти до наступних розділів переговорів. Про це сказав в ефірі Polsat News.

Він зазначив, що перший розділ переговорів про вступ присвячений верховенству права та системі правосуддя. Саме в його межах хочуть порушити питання ексгумації жертв Волинської трагедії.

«Якщо цей розділ не буде закрито, Україна не просунеться в наступних розділах», — сказав Бартошевський.

Також він додав, що Польща «не шантажує» Україну, а просто говорить, що «вони повинні поводитися згідно з європейськими правилами». На його думку, це дасть змогу зрештою дійти згоди щодо цього питання.

«Ми не хочемо помсти, ми не вимагаємо покарання, ми просто хочемо гідного поховання наших предків», — заявив посадовець.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявляв, що від розв'язання історичних проблемних питань з Польщею залежатиме їхня згода на членство України в Європейському Союзі.

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