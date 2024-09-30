Без эксгумации жертв Волынской трагедии переговоры о вступлении Украины в ЕС не будут двигаться — представитель МИД Польши

Польша заблокирует переговоры о вступлении Украины в ЕС без эксгумации жертвы Волынской трагедии.

Фото: polsatnews.pl

Заместитель министра иностранных дел Польши Владислав Бартошевский заявил, что вопрос эксгумации тел погибших во время Волынской трагедии будут подниматься уже во время первой главы переговоров о вступлении Украины в ЕС. Об этом сказал в эфире Polsat News.

Он отметил, что первый раздел переговоров о вступлении посвящен верховенству права и системе правосудия. Именно в его пределах хотят поднять вопрос эксгумации жертв Волынской трагедии.

«Если этот раздел не будет закрыт, Украина не продвинется в следующих разделах», — сказал Бартошевский.

Также он добавил, что Польша «не шантажирует» Украину, а просто говорит, что «они должны вести себя согласно европейским правилам». По его мнению, это позволит в конце концов прийти к согласию по этому вопросу.

«Мы не хотим мести, мы не требуем наказания, мы просто хотим достойного захоронения наших предков», - заявил чиновник.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявлял, что от решения исторических проблемных вопросов с Польшей будет зависеть их согласие на членство Украины в Европейском Союзе.

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