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Камала Харрис и Дональд Трамп фактически сравнялся в опросах

17:26, 30 сентября 2024
Рейтинги Харрис и Трампа почти равны в ключевых штатах.
Камала Харрис и Дональд Трамп фактически сравнялся в опросах
Источник фото: коллаж РБК-Украина
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В США, где результаты президентских выборов остаются непредсказуемыми, рейтинги кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис и республиканца Дональда Трампа почти не отличаются. Об этом сообщает Politico со ссылкой на опрос The New York Times и Сиенского колледжа.

В штате Мичиган поддержка избирателей распределилась почти поровну: Харрис получает 48%, Трамп - 47%. В Висконсине Харрис опережает Трампа с результатом 49% против 47%, тогда как в Огайо Трамп имеет преимущество с 50% против 44%.

Опрос Fox News в Пенсильвании и Северной Каролине показал похожие результаты: в первом штате оба кандидата набрали по 49%, а во втором Трамп опережает Харрис на 1% - 50% против 49%.

Эти показатели появились после того, как другие опросы показали незначительное преимущество Трампа в штатах Сан-Белт, таких как Джорджия, Аризона и Северная Каролина. Харрис ранее лидировала в Аризоне и Северной Каролине, но Трамп сокращает этот разрыв.

Ранее сообщалось, что Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис заявила, что продолжит поддерживать Украину. 

Добавим, что Трамп после встречи с Зеленским сказал, что хочет «честного соглашения для всех».

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