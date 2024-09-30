Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук примет участие в инаугурации президента Мексики

Визит Стефанчука в Мексику – новый этап сотрудничества со странами Глобального Юга.

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1 октября председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, по поручению президента Владимира Зеленского, примет участие в инаугурации новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Этот визит направлен на углубление сотрудничества между Украиной и Мексикой, а также усиление межпарламентского диалога. Кроме того, пребывание Стефанчука в Мехико станет важной возможностью для укрепления международной поддержки Украины со стороны стран Глобального Юга, чьи лидеры также примут участие в церемонии.

Это будет первый официальный визит главы украинского парламента в Латинскую Америку за время независимости Украины.

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