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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук примет участие в инаугурации президента Мексики

17:08, 30 сентября 2024
Визит Стефанчука в Мексику – новый этап сотрудничества со странами Глобального Юга.
Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук примет участие в инаугурации президента Мексики
Источник фото: ukrinform
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1 октября председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук, по поручению президента Владимира Зеленского, примет участие в инаугурации новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум. Об этом сообщила пресс-служба аппарата Верховной Рады.

Этот визит направлен на углубление сотрудничества между Украиной и Мексикой, а также усиление межпарламентского диалога. Кроме того, пребывание Стефанчука в Мехико станет важной возможностью для укрепления международной поддержки Украины со стороны стран Глобального Юга, чьи лидеры также примут участие в церемонии.

Это будет первый официальный визит главы украинского парламента в Латинскую Америку за время независимости Украины.

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