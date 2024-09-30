Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук візьме участь в інавгурації президента Мексики

Візит Стефанчука до Мексики – новий етап співпраці з країнами Глобального Півдня.

Джерело фото: ukrinform

1 жовтня голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук, за дорученням президента Володимира Зеленського, візьме участь в інавгурації новообраного президента Мексики Клаудії Шейнбаум. Про це повідомила пресслужба апарату Верховної Ради.

Цей візит спрямований на поглиблення співпраці між Україною та Мексикою, а також посилення міжпарламентського діалогу. Окрім того, перебування Стефанчука в Мехіко стане важливою нагодою для зміцнення міжнародної підтримки України з боку країн Глобального Півдня, чиї лідери також братимуть участь у церемонії.

Це буде перший офіційний візит голови українського парламенту до Латинської Америки за час незалежності України.

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