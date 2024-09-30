Литва звернулася до Міжнародного кримінального суду з доказами злочинів режиму Лукашенка

Литовський уряд подав матеріали до МКС проти режиму Лукашенка за злочини проти людяності.

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30 вересня уряд Литви офіційно передав до прокуратури Міжнародного кримінального суду (МКС) у Гаазі матеріали щодо транскордонних злочинів проти людяності, вчинених режимом Олександра Лукашенка. Про це повідомляє білоруське представництво Радіо Свобода.

Документи були зібрані білоруським «Народним антикризовим управлінням», яке надало переконливі докази злочинів, скоєних військово-політичним керівництвом Білорусі. Литовська влада після аналізу дійшла висновку, що є достатньо підстав вважати, що режим Лукашенка причетний до злочинів проти людства.

Як зазначив Об'єднаний перехідний кабінет Білорусі, оскільки ці злочини були скоєні як на території Білорусі, так і в країнах, що підписали Римський статут, МКС може застосувати свою юрисдикцію.

«Литва стала першою країною, яка скористалася своїм правом за Римським статутом і звернулася до МКС для розслідування злочинів проти людства, вчинених режимом у Білорусі. Ми вдячні уряду Литви за принципове рішення та дії», – заявила голова Об’єднаного перехідного кабінету Світлана Тихановська.

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