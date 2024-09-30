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Литва обратилась в Международный уголовный суд с доказательствами преступлений режима Лукашенко

19:32, 30 сентября 2024
Литовское правительство подало материалы в МУС против режима Лукашенко за преступления против человечности.
Литва обратилась в Международный уголовный суд с доказательствами преступлений режима Лукашенко
Источник фото: ukrinform
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30 сентября правительство Литвы официально передало в прокуратуру Международного уголовного суда (МУС) в Гааге материалы по трансграничным преступлениям против человечности, совершенным режимом Александра Лукашенко. Об этом сообщает белорусское представительство Радио Свобода.

Документы были собраны белорусским «Народным антикризисным управлением», которое предоставило убедительные доказательства преступлений, совершенных военно-политическим руководством Беларуси. Литовские власти после анализа пришли к выводу, что есть достаточно оснований считать, что режим Лукашенко причастен к преступлениям против человечества.

Как отметил Объединенный переходный кабинет Беларуси, поскольку эти преступления были совершены как на территории Беларуси, так и в странах, подписавших Римский статут, МУС может применить свою юрисдикцию.

«Литва стала первой страной, которая воспользовалась своим правом по Римскому статуту и обратилась в МУС для расследования преступлений против человечества, совершенных режимом в Беларуси. Мы благодарны правительству Литвы за принципиальное решение и действия», - заявила председатель Объединенного переходного кабинета Светлана Тихановская.

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