Камала Гарріс та Дональд Трамп фактично зрівнявся в опитуваннях

Рейтинги Гарріс і Трампа майже рівні у ключових штатах.

Джерело фото: колаж РБК-Україна

У США, де результати президентських виборів залишаються непередбачуваними, рейтинги кандидатки у президенти від Демократичної партії Камали Гарріс та республіканця Дональда Трампа майже не відрізняються. Про це повідомляє Politico з посиланням на опитування The New York Times та Сієнського коледжу.

У штаті Мічиган підтримка виборців розподілилася майже порівну: Гарріс отримує 48%, Трамп — 47%. У Вісконсині Гарріс випереджає Трампа з результатом 49% проти 47%, тоді як в Огайо Трамп має перевагу з 50% проти 44%.

Опитування Fox News у Пенсильванії та Північній Кароліні показало схожі результати: у першому штаті обидва кандидати набрали по 49%, а в другому Трамп випереджає Гарріс на 1% — 50% проти 49%.

Ці показники з'явилися після того, як інші опитування показали незначну перевагу Трампа в штатах Сан-Белт, таких як Джорджія, Арізона та Північна Кароліна. Гарріс раніше лідирувала в Арізоні та Північній Кароліні, але Трамп скорочує цей розрив.

Раніше ми писали, що Кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс заявила, що продовжить підтримувати Україну.

Додамо, Трамп після зустрічі із Зеленським сказав, що хоче «чесної угоди для всіх».

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