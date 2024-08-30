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Україна не буде членом Євросоюзу, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею, — Дональд Туск

18:31, 30 серпня 2024
За словами очільника польського уряду, Україна не буде членом Європейського Союзу без згоди Польщі.
Україна не буде членом Євросоюзу, якщо не врегулює історичні проблемні питання з Польщею, — Дональд Туск
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Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що від розв'язання історичних проблемних питань з Польщею залежатиме їхня згода на членство України в Європейському Союзі. Про це повідомляє PAP.

Так, коментуючи слова очільника МЗС України Дмитра Кулеби щодо операції «Вісла» Туск заявив, що Україна не стане членом ЄС без згоди його країни, оскільки не відповідає стандартам, в тому числі культурно-політичним.

Раніше у липні віцепрем'єр-міністр, очільник Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш заявив, що Україна не може бути прийнята до ЄС, поки Варшава і Київ не розв'язати питання Волинської трагедії.

Коментуючи ці слова, Дональд Туск сказав, що він мав рацію, але водночас «не відкрив Америку».

«Україна не буде членом Європейського Союзу без згоди Польщі. Україна повинна відповідати стандартам, а вони різноманітні – це не лише питання кордону, торгівлі, правових та економічних стандартів. Це також питання, я б сказав, культурно-політичних стандартів», – зазначив він.

За його словами, ЄС не був би створений без примирення між німцями та французами чи німцями та поляками.

«Українці повинні розуміти, що вступ до Союзу означає входження у сферу стандартів, які стосуються політичної та історичної культури», – сказав Туск.

Водночас очільник польського уряду анонсував, що буде «все чіткіше і чіткіше» пояснювати, особливо під час польського головування в Раді ЄС (у першій половині 2025 року), що в інтересах Києва є врегулювання польсько-українських відносин.

«Отже, ця історія повинна бути похована, якщо ми хочемо будувати хороше майбутнє», – підсумував Туск.

Туск зазначив, що він дуже хотів би, щоб «те, що є спірним, коли йдеться про польсько-українські відносини», не було алібі для тих, хто має «проросійські тенденції», – хоча вони є «маргінальними» в Польщі.

Потім він визнав, що має «однозначно негативну оцінку того, що сказав український міністр» Дмитро Кулеба. Україна, додав він, у будь-якому випадку повинна буде «виправдати польські очікування з точки зору не стільки поховання історії, скільки облаштування наших відносин на основі правди про цю історію».

«Адже я знаю, що ця правда не є чорно-білою, що з польського боку є лише ангели, а з українського – злочини, але тим більше важлива правда, ексгумація і достовірна оцінка того, що відбувалося під час і після Другої світової війни – це ті елементи, які необхідні для налагодження добрих польсько-українських відносин», – сказав він.

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