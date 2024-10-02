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Сили оборони України офіційно підтвердили вихід українських військ з Вугледару

12:53, 2 жовтня 2024
Рішення було ухвалене через загрозу оточення міста та з метою збереження особового складу та бойової техніки.
Сили оборони України офіційно підтвердили вихід українських військ з Вугледару
Фото: 24tv.ua
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Українські війська вийшли з Вугледару. Про це офіційно повідомили у оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».

Рішення ухвалили для збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій.

«Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих  боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста.

Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій», — зазначили в ОСУВ «Хортиця».

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ЗСУ

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