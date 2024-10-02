Сили оборони України офіційно підтвердили вихід українських військ з Вугледару

Українські війська вийшли з Вугледару. Про це офіційно повідомили у оперативно-стратегічному угрупованні військ «Хортиця».
Рішення ухвалили для збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій.
«Зазнавши чисельних втрат унаслідок тривалих боїв, противник не полишив спроб захопити Вугледар. В намаганні за будь-яку ціну взяти місто під контроль зумів спрямувати резерви для проведення флангових ударів, які виснажили оборону підрозділів Збройних Сил України. В результаті дій противника виникла загроза оточення міста.
Вищим командуванням наданий дозвіл на здійснення маневру по виведенню підрозділів з Вугледару з метою збереження особового складу і бойової техніки, зайняття положення для ведення подальших дій», — зазначили в ОСУВ «Хортиця».
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