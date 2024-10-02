Украинцы начали закупаться долларами – спрос вырос на 40% за месяц

Чистый объем покупки валюты составил 1,096 млрд долларов.

Фото: 24tv.ua

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В сентябре 2024 г. среди украинцев существенно вырос спрос на покупку валюты. Соответствующие данные публикуется Национальным банком Украины.

Так, украинцы за первый месяц осени продали коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,564 млрд долларов (в эквиваленте) и купили на 2,660 млрд долларов.

Чистая покупка валюты составила 1,096 млрд долларов.

Объем покупки вырос на 40,4% по сравнению с августом, когда украинцы купили 780,8 млн. долларов.

С начала года граждане купили в банках 8,233 млрд долларов.

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