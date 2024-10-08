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Парламентарии предлагают упростить условия для наложения заочных штрафов от ТЦК

07:55, 8 октября 2024
Возврат вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении будет основанием для того, чтобы сразу составить постановление о «заочном» штрафе.
Парламентарии предлагают упростить условия для наложения заочных штрафов от ТЦК
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Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», народные депутаты предлагают дать возможность мужчинам, которые до сих пор не уточнили военно-учетные данные – а таких около 6 миллионов, оплатить 8500 грн путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения дела и наложения штрафа через Резерв +. Соответствующие идеи содержит законопроект 12093.

«Предложенные проектом изменения упростят процедуру рассмотрения административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП и дадут возможность гражданам, которые не уточнили данные без уважительных причин, уплатить 50% от минимальной санкции статьи (8500 грн.) путем самостоятельного инициирования процесса рассмотрения наложение взыскания через электронный кабинет военнообязанного, призывника, резервиста.

Поскольку предполагается, что уточнение персональных данных будет являться предпосылкой для экономического бронирования и использования других важных функций Электронного кабинета, то ожидается, что такой возможностью воспользуется большое количество военнообязанных граждан.

Помимо этого, процедура подачи заявления и уплаты штрафа через электронный кабинет позволит воспользоваться «скидкой» в 50% от размера наложенного административного взыскания» - высказывают мнение авторы законопроекта.

В законопроекте предусматривается, что копия постановления ТЦК сможет направляться лицу через электронный кабинет военнообязанного (т.е. в Резерв+) или на электронную почту.

Впрочем, кроме такой опции со «скидкой» также предлагается ввести ряд норм, которые усилит механизмы привлечения к ответственности по статьям 210 и 210-1 КУоАП.

Во-первых, расширяется круг случаев, когда может налагаться заочный штраф без составления протокола.

Так, в изменениях в статью 258 КУоАП прямо предусматривается, что возврат вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении является основанием для того, чтобы не составлять протокол.

«Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия по вызову ТЦК, являясь должным образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии в ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова или о возвращении вызова с отметками о невручении или отказе в получении» - отмечено в законопроекте.

То есть после возвращения вызова ТЦК сможет сразу составить постановление о штрафе.

Во-вторых, устанавливается, что доказательствами по делу будут сведения и реестровая информация Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Ранее суды иногда указывали, что информация из Реестра «Оберег» не может считаться сама по себе доказательством совершения правонарушения. В случае же принятия законопроекта, будет существовать непосредственная норма, согласно которой ТЦК сможет приложить выписку из Реестра, которая будет доказывать, что лицо не обновило данные, не обновило их в установленные сроки или же информация о таком лице вообще отсутствует в «Оберег».

В-третьих, предполагается, что дела об административных правонарушениях, предусмотренные статьями 210 и 210-1 настоящего Кодекса, могут также рассматриваться по месту нахождения на военном учете лица, совершившего такое административное правонарушение или по месту их выявления.

В-четвертых, устанавливается, что в случае неуплаты штрафа лицом, совершившим правонарушение, предусмотренное статьями 210, 210-1 настоящего Кодекса, в течение 30 дней со дня вступления в законную силу постановление о наложении административного взыскания, такое постановление подлежит принудительному исполнению. То есть, постановление ТЦК будет направляться исполнителю, который сможет сразу открыть исполнительное производство, арестовать счета уклоняющегося и совершить другие действия по обеспечению взыскания.

Автор: Наталья Мамченко

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Возврат вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении будет основанием для того, чтобы сразу составить постановление о «заочном» штрафе.

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