Словакия выделит 500 тысяч евро на энергетическую помощь Украине

Эти средства будут использованы для закупки энергетического оборудования у одной из словацких компаний, которое впоследствии будет передано Украине.

В понедельник, 7 октября, министр иностранных дел Андрей Сибига встретился со своим словацким коллегой Юрием Бланаром для двусторонних переговоров. В ходе встречи было объявлено, что Словакия выделит Украине 500 тысяч евро для поддержки энергетических потребностей. Об этом сообщает МИД Украины.

Стороны обсудили важные аспекты украинско-словацких отношений, в частности, продолжение поддержки Украины в условиях российской агрессии, участие Словакии в реализации "формулы мира", а также подготовку ко второму Глобальному саммиту мира.

Сибига поблагодарил словацкую сторону за решение выделить 500 тысяч евро для поддержки энергетических потребностей и восстановления инфраструктуры Украины в рамках Плана двустороннего сотрудничества в сфере развития Словакии.

Эти средства планируют потратить на приобретение энергетического оборудования у одной из словацких компаний с последующей его передачей Украине.

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