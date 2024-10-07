Словаччина виділить 500 тисяч євро на енергетичну допомогу Україні

Ці кошти будуть використані для закупівлі енергетичного обладнання у однієї зі словацьких компаній, яке згодом передадуть Україні.

Фото: МЗС

У понеділок, 7 жовтня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром для двосторонніх переговорів. Під час зустрічі було оголошено, що Словаччина виділить Україні 500 тисяч євро для підтримки енергетичних потреб. Про це інформує МЗС України.

Сторони обговорили важливі аспекти українсько-словацьких відносин, зокрема, продовження підтримки України в умовах російської агресії, участь Словаччини у втіленні "формули миру", а також підготовку до другого Глобального саміту миру.

Сибіга подякував словацькій стороні за рішення виділити 500 тисяч євро для підтримки енергетичних потреб та відновлення інфраструктури України в рамках Плану двостороннього співробітництва у сфері розвитку Словаччини.

Ці кошти планують витратити на придбання енергетичного обладнання від однієї із словацьких компаній з подальшою його передачею Україні.

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