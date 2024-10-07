Практика судів
  1. В Україні

Словаччина виділить 500 тисяч євро на енергетичну допомогу Україні

15:56, 7 жовтня 2024
Ці кошти будуть використані для закупівлі енергетичного обладнання у однієї зі словацьких компаній, яке згодом передадуть Україні.
Словаччина виділить 500 тисяч євро на енергетичну допомогу Україні
Фото: МЗС
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У понеділок, 7 жовтня, міністр закордонних справ Андрій Сибіга зустрівся зі своїм словацьким колегою Юраєм Бланаром для двосторонніх переговорів. Під час зустрічі було оголошено, що Словаччина виділить Україні 500 тисяч євро для підтримки енергетичних потреб. Про це інформує МЗС України.

Сторони обговорили важливі аспекти українсько-словацьких відносин, зокрема, продовження підтримки України в умовах російської агресії, участь Словаччини у втіленні "формули миру", а також підготовку до другого Глобального саміту миру.

Сибіга подякував словацькій стороні за рішення виділити 500 тисяч євро для підтримки енергетичних потреб та відновлення інфраструктури України в рамках Плану двостороннього співробітництва у сфері розвитку Словаччини.

Ці кошти планують витратити на придбання енергетичного обладнання від однієї із словацьких компаній з подальшою його передачею Україні.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перереєструвати автомобіль Тесла, вказавши в договорі вартість в 10 тисяч грн, буде неможливо – Кабмін прийняв постанову

Якщо в договорі купівлі-продажу, оформленому у торговельній організації, буде вказана занижена вартість авто, працівник сервісного центру МВС відмовить у наданні послуги, а матеріали будуть направлені до правоохоронних органів та податкової служби.

Сергій Іонушас з колегами вважають, що, знизивши штраф до 8500 грн, вони простимулюють 6 млн громадян внести свої дані до Реєстру військовозобов'язаних

Нардепи пропонують дати можливість чоловікам, які досі не уточнили дані – а таких біля 6 млн, сплатити 8500 грн шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення на себе штрафу через Резерв+.

У Верховній Раді обмежили користування Telegram – Ярослав Юрчишин

Блокування роботи месенджера для працівників апарату Верховної Ради буде відбуватися за допомогою технічних та програмних засобів – голова комітет зі свободи слова Юрчишин.

Для дезертирів військова служба призупинятися не буде – члени комітету з нацбезпеки внесли законопроект з умовами

Олександр Завітневич, Федір Веніславський та інші члени комітету пропонують встановити, що для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи дезертирували, не призупиняється військова служба – але за певних умов.

Скільки коштів надійшло до бюджету в рамках сплати штрафів від ТЦК – відповідь Мінфіну

Від адміністративних штрафів та інших санкцій до загального фонду бюджету надійшло 2,6 млрд грн, але окремо кошти від сплати штрафів від ТЦК не обліковуються – відповідь Мінфіну.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва