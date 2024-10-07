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До 40 000 грн за посвідчення водія — начальниця відділу Держпродспоживслужби погоріла на хабарі

22:00, 7 жовтня 2024
Спільником посадивиці виявився один із підприємців.
До 40 000 грн за посвідчення водія — начальниця відділу Держпродспоживслужби погоріла на хабарі
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На Хмельниччині поліція викрила корупцію в облуправлінні Держпродспоживслужби. Начальниця відділу установи та підприємець отримали підозри, передає Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Зазначається, що начальниця відділу Держпродспоживслужби у Хмельницькій області та її спільник – підприємець допомагали позитивно вирішити питання, пов’язані з водійськими посвідченнями та обліком сільгосптехніки.

«До прикладу, пройти навчання, скласти іспит та отримати посвідчення, зокрема і без фактичної присутності, можна було за 1 500 - 2 000 гривень з особи. Ціна питання щодо постановки техніки на облік могла сягати і 10 000 гривень», - кажуть правоохоронці.

За оперативними даними, лише з однієї групи фігуранти отримували до 40 000 гривень неправомірної вигоди.

На підставі отриманих доказів начальниці відділу Держпродспоживслужби в Хмельницькій області та її спільникові – підприємцю слідчі повідомили про підозру. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Також тривають заходи із встановлення повного кола осіб, які можуть бути причетні до корупційної схеми.

За результатами обшуків правоохоронці вилучили блокноти із чорновими записами, журнали навчальних груп, журнали видачі посвідчень про присвоєння робітничої кваліфікації, журнали наказів про зарахування/відрахування слухачів, гроші.

Зловмисникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років з конфіскацією майна.

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корупція

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