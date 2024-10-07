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Chanel, Gucci, Armani, Prada — під виглядом б/в одягу на кордоні затримали партію парфумів на 1,9 млн грн

19:25, 7 жовтня 2024
Працівники митниці виявили незадекларовану партію парфумів на суму 1,9 млн гривень.
Chanel, Gucci, Armani, Prada — під виглядом б/в одягу на кордоні затримали партію парфумів на 1,9 млн грн
Фото: митна служба
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На пункті пропуску «Шегині» на українсько-польському кордоні митники зі Львова виявили у водія мікроавтобуса контрабандні парфуми вартістю 1,9 млн грн. 

Як повідомляє митна служба, 7 жовтня близько 1:00 в пункт пропуску Шегині-Медика з Польщі прибув Mercedes-Benz Sprinter під керуванням 47-літнього жителя Івано-Франківщини. Для проходження митного контролю водій обрав смугу "червоний коридор" і повідомив про переміщення вживаного одягу.

Але під час огляду його авто працівники митниці виявили в багажному відділенні 568 одиниць парфумів Chanel, Gucci, Armani, Prada, Carolina Herrera, Versace, Hermes, Dolce & Gabbana, Bvlgari, Givenchy, Narciso Rodriguez та інші.

За фактом недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон, склали адмінпротокол. Орієнтовна вартість товарів — 1,9 млн гривень.

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