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Chanel, Gucci, Armani, Prada — под видом б/у одежды на границе задержали партию духов на 1,9 млн грн

19:25, 7 октября 2024
Работники таможни обнаружили незадекларированную партию духов на сумму 1,9 млн гривен.
Chanel, Gucci, Armani, Prada — под видом б/у одежды на границе задержали партию духов на 1,9 млн грн
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На пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе таможенники из Львова обнаружили у водителя микроавтобуса контрабандные духи стоимостью 1,9 млн грн.

Как сообщает таможенная служба, 7 октября около 1:00 в пункт пропуска Шегини-Медика из Польши прибыл Mercedes-Benz Sprinter под управлением 47-летнего жителя Ивано-Франковской области. Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу "красный коридор" и сообщил о перемещении подержанной одежды.

Но при осмотре его авто работники таможни обнаружили в багажном отделении 568 единиц духов Chanel, Gucci, Armani, Prada, Carolina Herrera, Versace, Hermes, Dolce & Gabbana, Bvlgari, Givenchy, Narciso Rodriguez и другие.

По факту недекларирования перемещаемых товаров через таможенную границу товаров составили админпротокол. Ориентировочная стоимость товаров - 1,9 млн гривен.

 

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