Chanel, Gucci, Armani, Prada — под видом б/у одежды на границе задержали партию духов на 1,9 млн грн

Работники таможни обнаружили незадекларированную партию духов на сумму 1,9 млн гривен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На пункте пропуска "Шегини" на украинско-польской границе таможенники из Львова обнаружили у водителя микроавтобуса контрабандные духи стоимостью 1,9 млн грн.

Как сообщает таможенная служба, 7 октября около 1:00 в пункт пропуска Шегини-Медика из Польши прибыл Mercedes-Benz Sprinter под управлением 47-летнего жителя Ивано-Франковской области. Для прохождения таможенного контроля водитель выбрал полосу "красный коридор" и сообщил о перемещении подержанной одежды.

Но при осмотре его авто работники таможни обнаружили в багажном отделении 568 единиц духов Chanel, Gucci, Armani, Prada, Carolina Herrera, Versace, Hermes, Dolce & Gabbana, Bvlgari, Givenchy, Narciso Rodriguez и другие.

По факту недекларирования перемещаемых товаров через таможенную границу товаров составили админпротокол. Ориентировочная стоимость товаров - 1,9 млн гривен.