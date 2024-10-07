В боснийском Трново выборы выиграл мэр, который находится под стражей из-за уголовного производства

Чиновника арестовали по обвинению в злоупотреблении своим положением в пользу инвесторов.

Фото: klix.ba

В боснийском муниципалитете Трново на выборах победу одержал мэр, который находится под стражей из-за уголовного производства против него, и теперь непонятно, как он сможет выполнять должностные обязанности, пишет Klix.ba.

Отмечается, что кандидат от ПДД Ибро Берило убедительно отпраздновал победу на местных выборах и остался мэром муниципалитета Трново. Он руководил предвыборной кампанией из-под стражи, поскольку был арестован 5 августа, за месяц до начала предвыборной кампании.

Чиновника и его трех соратников арестовали по обвинению в злоупотреблении своим положением в пользу инвесторов, которые во время его мандата массово строили квартиры в Белашнице.

После задержания Берило не отказался от предвыборной кампании и кандидатуры мэра, и партия его поддержала. Также оказалось, что у него большая поддержка со стороны граждан, и он выиграл выбори, опередив Байро Линдова.

«Теперь, на следующий день после выборов, возникает вопрос, как Берило возглавит муниципалитет Трново. Последняя информация по его делу гласит, что 5 сентября кантональный суд Сараево продлил срок содержания Берила под стражей еще на два месяца, а это значит, что он будет управлять муниципалитетом из-под стражи как минимум месяц. Вполне возможно, что Берило, независимо от того, будет ли в это время предъявлено обвинение, останется под стражей еще какое-то время, поэтому муниципалитет Трново вполне может завершить 2024 год без мэра», - пишет издание.

Также там добавляют, что в ситуации, когда мэр находится под стражей, его заменяет заместитель. Похожая ситуация была с мэром муниципалитета Стари Град.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.