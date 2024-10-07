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У боснійському Трново вибори виграв мер, який перебуває під вартою через кримінальне провадження

19:07, 7 жовтня 2024
Чиновника заарештували за звинуваченням у зловживанні своїм становищем на користь інвесторів.
У боснійському Трново вибори виграв мер, який перебуває під вартою через кримінальне провадження
Фото: klix.ba
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У боснійському муніципалітеті Трново на виборах перемогу здобув мер, який перебуває під вартою через кримінальне провадження проти нього, і тепер незрозуміло, як він зможе виконувати посадові обов'язки, пише Klix.ba.

Зазначається, що кандидат від ПДД Ібро Берило переконливо відсвяткував перемогу на місцевих виборах та залишився мером муніципалітету Трново. Він керував передвиборчою кампанією, перебуваючи під вартою, оскільки його заарештували 5 серпня, за місяць до початку передвиборчої кампанії.

Чиновника та його трьох соратників заарештували за звинуваченням у зловживанні своїм становищем на користь інвесторів, які під час його мандату масово будували квартири у Білашниці.

Після затримання Берило не відмовився від передвиборчої кампанії та кандидатури мера, і його підтримала партія. Також виявилося, що він має велику підтримку з боку громадян і виграв вибори, випередивши Байро Ліндова.

«Тепер наступного дня після виборів виникає питання, як Берило очолить муніципалітет Трново. Остання інформація у його справі свідчить, що 5 вересня кантональний суд Сараєва продовжив термін тримання Берило під вартою ще на два місяці, а це означає, що він керуватиме муніципалітетом з-під варти як мінімум місяць. Цілком можливо, що Берило, незалежно від того, чи буде в цей час пред'явлено звинувачення, залишиться під вартою ще якийсь час, тому муніципалітет Трново цілком може завершити 2024 рік без мера», - пише видання.

Також там додають, що у ситуації, коли мер перебуває під вартою, його замінює заступник. Схожа ситуація була із мером муніципалітету Старі Град.

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