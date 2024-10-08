Американцю Стівену Хаббарду призначили 6 років та 10 місяців колонії.

У москві 72-річного громадянина США Стівена Хаббарда засудили до 6 років та 10 місяців колонії загального режиму за статтею "про найманство". Про це пишуть росзмі.

Суд також ухвалив конфіскувати гроші американця – 142 300 гривень (близько 3,4 тисяч доларів США).

Американський пенсіонер Стівен Хаббард мешкав в Україні з 2014 року. На тлі вторгнення рф він нібито вступив у територіальну оборону міста Ізюм і за два місяці служби потрапив до російського полону.

Адвокат Стефана Хаббарда заявив, що оскаржуватиме вирок.

Представники посольства США в москві повідомили, що очікують відповіді на запит про консульський доступ до засудженого.

Сестра Хаббарда Патриція Фокс розповіла агентству Reuters, що її брат працював викладачем англійської мови у різних країнах, у тому числі в Японії та на Кіпрі, в Україну він теж приїхав викладати. Родичі сумніваються у тому, що пенсіонер справді служив в українській теробороні.

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