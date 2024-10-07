Один суддя підтвердив відповідність займаній посаді — ВККС

ВККС ухвалила рішення внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення судді.

Фото: vkksu.gov.ua

7 жовтня в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Мазур Сергій Анатолійович - Глухівський міськрайонний суд Сумської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення судді

Гуцал Павло Іванович - Любарський районний суд Житомирської області - відкладено до 21.10.2024 о 10:00.

Раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначила результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

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