Практика судів
  1. Суд інфо

Один суддя підтвердив відповідність займаній посаді — ВККС

15:05, 7 жовтня 2024
ВККС ухвалила рішення внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення судді.
Один суддя підтвердив відповідність займаній посаді — ВККС
Фото: vkksu.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

7 жовтня в засіданні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України у пленарному складі розглянуто питання про відповідність суддів місцевих та апеляційних судів займаній посаді. Про це повідомив офіційний сайт ВККС.

За результатами засідання Комісією ухвалено такі рішення:

Мазур Сергій Анатолійович - Глухівський міськрайонний суд Сумської області - відповідає займаній посаді. Внести рекомендацію Вищій раді правосуддя про призначення судді

Гуцал Павло Іванович - Любарський районний суд Житомирської області - відкладено до 21.10.2024 о 10:00.

Раніше Вища кваліфікаційна комісія суддів України визначила результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Перереєструвати автомобіль Тесла, вказавши в договорі вартість в 10 тисяч грн, буде неможливо – Кабмін прийняв постанову

Якщо в договорі купівлі-продажу, оформленому у торговельній організації, буде вказана занижена вартість авто, працівник сервісного центру МВС відмовить у наданні послуги, а матеріали будуть направлені до правоохоронних органів та податкової служби.

Сергій Іонушас з колегами вважають, що, знизивши штраф до 8500 грн, вони простимулюють 6 млн громадян внести свої дані до Реєстру військовозобов'язаних

Нардепи пропонують дати можливість чоловікам, які досі не уточнили дані – а таких біля 6 млн, сплатити 8500 грн шляхом самостійного ініціювання процесу розгляду справи та накладення на себе штрафу через Резерв+.

У Верховній Раді обмежили користування Telegram – Ярослав Юрчишин

Блокування роботи месенджера для працівників апарату Верховної Ради буде відбуватися за допомогою технічних та програмних засобів – голова комітет зі свободи слова Юрчишин.

Для дезертирів військова служба призупинятися не буде – члени комітету з нацбезпеки внесли законопроект з умовами

Олександр Завітневич, Федір Веніславський та інші члени комітету пропонують встановити, що для військовослужбовців, які самовільно залишили військові частини чи дезертирували, не призупиняється військова служба – але за певних умов.

Скільки коштів надійшло до бюджету в рамках сплати штрафів від ТЦК – відповідь Мінфіну

Від адміністративних штрафів та інших санкцій до загального фонду бюджету надійшло 2,6 млрд грн, але окремо кошти від сплати штрафів від ТЦК не обліковуються – відповідь Мінфіну.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Борис Продан
    Борис Продан
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Дмитро Шмигельський
    Дмитро Шмигельський
    суддя Деснянського районного суду міста Києва