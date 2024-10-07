Один судья подтвердил соответствие занимаемой должности – ВККС

ВККС приняла решение внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении судьи.

Фото: vkksu.gov.ua

7 октября в заседании Высшей квалификационной комиссии судей Украины в пленарном составе рассмотрен вопрос о соответствии судей местных и апелляционных судов занимаемой должности. Об этом сообщил официальный сайт ВККС.

По результатам заседания Комиссией приняты следующие решения:

Мазур Сергей Анатольевич – Глуховский горрайонный суд Сумской области – отвечает занимаемой должности. Внести рекомендацию Высшему совету правосудия о назначении судьи

Гуцал Павел Иванович – Любарский районный суд Житомирской области – отложен до 21.10.2024 в 10:00.

Ранее Высшая квалификационная комиссия судей Украины определила результаты квалификационной оценки пяти судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

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