Один судья признан таким, что соответствует занимаемой должности — ВККС

В ВККС также отметили, что соответствие трех судей занимаемым должностям определит пленарный состав Комиссии.

Фото: vkksu.gov.ua

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1 октября в заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки пяти судей местных и апелляционных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам квалификационного оценивания на соответствие занимаемой должности Комиссией приняты следующие решения:

Шумейко Елена Игоревна – Оболонский районный суд города Киева – 672,125 – внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Машина Инна Николаевна - Роменский горрайонный суд Сумской области - 693 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Музыка Александр Николаевич – Жовтневый районный суд города Мариуполя Донецкой области – 711, 625 – соответствует занимаемой должности

Храмцов Валерий Борисович – Балаклейский районный суд Харьковской области – отложен до 15.10.2024

Малех Ирина Богдановна - Львовский апелляционный хозяйственный суд - 722,3 - внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

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