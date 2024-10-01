Одного суддю визнано таким, що відповідає займаній посаді — ВККС

У ВККС також зазначили, що відповідність трьох суддів займаним посадам визначить пленарний склад Комісії.

Фото: vkksu.gov.ua

1 жовтня в засіданнях колегій Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проводилися співбесіди та визначалися результати кваліфікаційного оцінювання п’ятьох суддів місцевих та апеляційних судів на відповідність займаній посаді.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді Комісією ухвалено такі рішення:

Шумейко Олена Ігорівна - Оболонський районний суд міста Києва - 672,125 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

Машина Інна Миколаївна - Роменський міськрайонний суд Сумської області – 693 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді

Музика Олександр Миколайович - Жовтневий районний суд міста Маріуполя Донецької області - 711, 625 - відповідає займаній посаді

Храмцов Валерій Борисович - Балаклійський районний суд Харківського області - відкладено до 15.10.2024

Малех Ірина Богданівна - Львівський апеляційний господарський суд - 722,3 - внести на розгляд Комісії у пленарному складі питання щодо відповідності судді займаній посаді.

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