В Україні провели перший онлайн-аукціон в рамках проекту «Земельний банк»

За сільськогосподарську ділянку понад 115 га на Вінниччині змагалися 14 учасників.

В Україні пройшов перший земельний аукціон в рамках проекту «Земельний банк». Про це повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль.

За сільськогосподарську ділянку понад 115 га на Вінниччині змагалися 14 учасників. Переможна ставка на її оренду - понад 3 млн грн.

«Такий вдалий аукціон доводить, що нова сторінка земельних відносин в Україні відкрита. Адже проект «Земельний банк» - це про прозорий ринок землі, без тіньових схем у використанні державних земель. Він відкриває рівні можливості для всіх аграріїв: від великих агро-корпорацій до малих фермерів, які прагнуть розширити свій бізнес. А також для початківців та переселенців, які хочуть розпочати аграрну справу», — зазначив Коваль.

Загалом Фонд держмайна на платформі «Прозорро.Продажі» проведе 16 земельних аукціонів. Кошти від онлайн торгів підуть в державний та місцевий бюджети.

Також до кінця року ФДМУ планує виставити на електронні торги майже 100 тисяч гектарів державних сільськогосподарських земель у 20 областях України.

Віталій Коваль нагадав, що площа земельних ділянок варіюється від 1 га до 4 тис. га. Кожна земельна ділянка виставляється на онлайн-аукціон окремим лотом, що дозволяє орендувати як великі площі, так і малі. Стартова вартість на аукціоні становить 12% від нормативно-грошової оцінки землі.

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