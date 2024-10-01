Побив, зв’язав та вивіз з села: на Черкащині керівник громадської організації напав на чоловіка

На Черкащині правоохоронці затримали та повідомили про підозру 30–річному чоловіку за фактом незаконного позбавлення волі людини.
Як повідомила Черкаська обласна прокуратура, 24 вересня 2024 року місцевий житель – керівник громадської організації в одному із сіл Золотоніського району, на ґрунті особистих неприязних відносин, на своєму автомобілі наздогнав потерпілого, який їхав на велосипеді додому, та наніс йому близько десяти ударів по тілу, а потім заштовхав у автомобіль, зв’язав руки електричним кабелем і прив’язав їх до сидіння водія, чим позбавив можливості вільно рухатись. Після цього перевіз за межі населеного пункту, де його і залишив.
Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.
Зловмиснику загрожує покарання у виді обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
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