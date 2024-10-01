У Польщі відкрили каплицю, в якій можна отримати духовну пораду від штучного інтелекту

Нанокаплиця використовує програмне забезпечення для «розумних будинків».

У Польщі відкрили першу каплицю, вхід до якої здійснюється за допомогою застосунку, а духовну пораду надає штучний інтелект на базі ChatGPT. Про це повідомляє wtk.pl

Так звана нанокаплиця розташована у місті Познань.

Як пояснив настоятель Радек Раковський, багато парафіян хочуть зайти помолитись перед вранці перед роботою чи ввечері після 21:00, коли вона зачинена. Тепер же завдяки розвитку технологій відвідувати молитовну установу можна буде в будь-який день і час доби.

Зазначається, що каплиця використовує програмне забезпечення для «розумних будинків». В додатку Fibaro потрібно натиснути спеціальну кнопку «відкрити двері», яка спрацьовує після верифікації.

Також тут використовується асистент на основі штучного інтелекту, який допоможе відвідувачам орієнтуватися в каплиці та її устаткуванні. З ним також можна поговорити на різні теми, однак його специфікою є питання релігії та життя парафії.

Додається, що каплицю можна використовувати не лише як місце для молитв, але й простір для зустрічей, дискусій і навіть коворкінг. Для цього тут є Wi-Fi, кавова машина і туалет.

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