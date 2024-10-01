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В Польше открыли часовню, в которой можно получить духовный совет от искусственного интеллекта

21:01, 1 октября 2024
Наночасовня использует программное обеспечение для «умных домов».
В Польше открыли часовню, в которой можно получить духовный совет от искусственного интеллекта
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В Польше открыли первую часовню, вход в которую осуществляется с помощью приложения, а духовный совет дает искусственный интеллект на базе ChatGPT. Об этом сообщает wtk.pl

Так называемая наночасовня расположена в городе Познань.

Как пояснил настоятель Радек Раковский, многие прихожане хотят зайти помолиться перед утром перед работой или вечером после 21:00, когда она закрыта. Теперь же благодаря развитию технологий посещать молитвенное заведение можно будет в любой день и время суток.

Отмечается, что часовня использует программное обеспечение для «умных домов». В приложении Fibaro нужно нажать специальную кнопку «открыть дверь», срабатывающую после верификации.

Также здесь используется ассистент на основе искусственного интеллекта, который поможет посетителям ориентироваться в часовне и ее оборудовании. С ним можно поговорить на разные темы, однако его спецификой является вопрос религии и жизни прихода.

Добавляется, что часовню можно использовать не только в качестве места для молитв, но и для встреч, дискуссий и даже коворкинг. Для этого здесь есть Wi-Fi, кофемашина и туалет.

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