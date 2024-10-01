В Раде предложили запретить русский язык на переменах в школах

Законопроект вводит в Закон понятие «украинскоязычной среды» и обязывает учредителей, руководителей, работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду.

В Верховной Раде зарегистрируют законопроект, который может обязать учеников и учителей говорить на украинском языке на всей территории школы не только во время занятий. Об этом сообщила инициатор документа, народный депутат Наталья Пипа на своей странице в Facebook.

«Мы обязали все школы с 2021 предоставлять образовательные услуги на украинском языке, но проблема заключается в том, что, выходя из урока, дети, а иногда и учителя – переходят на русский.

Чтобы это изменить, я регистрирую законопроект, обязывающий говорить на украинском языке на перемене, школьном дворе, стадионе и всей территории школы», – заявила Пипа.

По ее словам, изменения нужны, в частности, из-за давления на украиноязычных детей, конфликтов из-за языка и буллинга. Также проблема в том, что детям, которые не говорят на украинском языке, труднее учиться.

«Дети, которые плохо знают украинский уже в первом классе – имеют трудности с учебой в школе, отстают в чтении, хуже усваивают материал. Позже имеют худшие результаты на контрольных, ВНО/НМТ и имеют худшие возможности вступления и работы в будущем.

Конечно, есть проблема, что в некоторых семьях родители с детьми говорят по-русски. Таких родителей я призываю общаться с детьми на украинском», – говорит Наталья Пипа.

Данный законопроект вводит в Закон «Об образовании» понятие «украинскоязычной среды» и обязывает учредителей, руководителей, работников учебных заведений создавать и поддерживать украиноязычную среду.

По ее словам, законопроект «обязывает говорить на украинском языке на перемене, школьном дворе, стадионе и всей территории школы».

Зато учителя и директора смогут проводить просветительские мероприятия, призвать учеников общаться на украинском и делать замечания, когда слышат русский у детей.

Также законопроект предлагает родителям школьников приобщаться к созданию и поддержанию украиноязычной среды в учебном заведении.

«Очень важно, чтобы использование украинского языка не заканчивалось 45 минут урока. Мы должны избавиться от этого условного правила в головах педагогов, учеников и родителей: «Прозвучал звонок – можно на любом языке» (и мы понимаем, что этот любой – почему-то русский)», – считает Пипа.

Согласно ее законопроекту, Кабмин и центральные органы исполнительной власти будут обязаны разработать эффективную систему измерения речевых компетенций детей.

«Я надеюсь на поддержку как родителей, так и педагогов. Мы должны объединиться ради наших детей.

Законопроект в процессе регистрации. Все детали будут позже, как только документ будет опубликован на сайте Верховной Рады», – добавила Пипа.

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