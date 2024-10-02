Могут ли председатель правления, директор или главный бухгалтер быть зарегистрированы как ФЛП — ответ

Вопрос государственной регистрации ФЛП, в частности, ограничений по регистрации ФЛП не входит в компетенцию органов ГНС.

Государственная налоговая служба разъяснила, может ли должностное лицо частного права (председатель правления, директор, генеральный директор, главный бухгалтер) быть зарегистрировано как физическое лицо-предприниматель.

Право физического лица на осуществление предпринимательской деятельности и ограничение на его осуществление определены Конституцией Украины, Гражданским и Хозяйственным Кодексами, Законом Украины № 1700-VII «О предотвращении коррупции» с изменениями и дополнениями.

Отношения, возникающие в сфере государственной регистрации, регулируются Конституцией, Законом Украины № 755-IV «О государственной регистрации юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований» с изменениями и дополнениями и нормативно правовыми актами, принятыми в соответствии с Законом № 755.

Государственная регистрация и другие регистрационные действия согласно ст. 25 Закона № 755 проводятся на основании документов, подаваемых заявителем для государственной регистрации; судебных решений, вступивших в законную силу и влекущих за собой изменение сведений в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований и решений, принятых по результатам обжалования в административном порядке в соответствии со ст. 34 Закона №755.

Контролирующие органы получают сведения из ЕГР о государственной регистрации и других регистрационных действиях в порядке информационного взаимодействия между ЕГР и информационными системами контролирующих органов для выполнения возложенных полномочий.

Взятие на учет физических лиц – предпринимателей в контролирующих органах осуществляется по налоговому адресу на основании сведений по ЕГР, предоставленных государственным регистратором согласно Закону № 755.

Вопрос государственной регистрации физических лиц – предпринимателей, в частности, ограничений по регистрации физическим лицом – предпринимателем не входит в компетенцию органов ГНС.