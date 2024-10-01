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Размер судейского вознаграждения должен рассчитываться исходя из прожиточного минимума 3028 гривен – Высший совет правосудия

16:39, 1 октября 2024
На рассмотрении судов находится более 1300 исков от судей о перерасчете судейского вознаграждения.
Размер судейского вознаграждения должен рассчитываться исходя из прожиточного минимума 3028 гривен – Высший совет правосудия
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Высший совет правосудия 1 октября 2024 года утвердил консультативное заключение относительно проекта Закона «О Государственном бюджете на 2025 год».

Особое внимание Совет правосудия обратил на проблему расчета размера судейского вознаграждения.

В Совете правосудия отметили, что практика использования «замороженного» с 2021 года размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц на уровне 2 102 гривен для расчета должностного оклада судьи недопустима.

ВСП считает, что размер судейского вознаграждения должен рассчитываться исходя из прожиточного минимума для трудоспособных лиц по состоянию на 1 января 2024 года – 3028 гривен.  

То есть, размер должностного оклада, например, судьи первой инстанции должен быть не 63 060 гривен, как сейчас, а 90 840 гривен.

В Совете правосудия отметили, что ограничение размера судейского вознаграждения фактически является искусственным и не основывается на требованиях закона.  

Также в ВСП сообщили, что в судах административной юрисдикции по состоянию на сентябрь 2024 года находятся на рассмотрении более 1 300 исков от судей о признании противоправными действий и обязательстве совершить действия, а именно осуществить перерасчет размера судейского вознаграждения исходя из расчета размера прожиточного минимума 3028 гривен.

Таким образом, отметили в ВСП, если государство не прекратит искусственное ограничение размера судейского вознаграждения, то судьи смогут взыскать деньги в судебном порядке.

«Ограничение судейского вознаграждения – это нарушение гарантий независимости судей. Дискриминационную практику нужно прекратить», - отметили в Высшем совете правосудия.

Напомним, как сообщала «Судебно-юридическая газета», Министерство финансов поддержало инициативу Совета судей Украины по увеличению размера базового должностного оклада для судей местных судов до 35 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Вместе с тем, в Минфине сообщили, что размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, используемый для расчета судейского вознаграждения с 2021 года, должен и дальше оставаться замороженным на уровне 2 102 гривны.

Автор Вячеслав Хрипун

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ВСП

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Размер судейского вознаграждения должен рассчитываться исходя из прожиточного минимума 3028 гривен – Высший совет правосудия

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