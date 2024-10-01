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Кабмин внес изменения в порядок осуществления оптовой и розничной торговли автомобилями

16:28, 1 октября 2024
В графу «цена» договора купли-продажи, заключаемого предприятием, осуществляющим комиссионную торговлю, вносится цена продажи транспортного средства, но не ниже стоимости, определенной в документе об его оценке или среднерыночной стоимости.
Кабмин внес изменения в порядок осуществления оптовой и розничной торговли автомобилями
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Правительство на заседании 1 октября внесло изменения в Порядок осуществления оптовой и розничной торговли транспортными средствами и их составными частями, имеющими идентификационные номера.

В частности, этими изменениями предусмотрено, что в графу «цена» договора купли-продажи, заключаемого предприятием, осуществляющим комиссионную торговлю, вносится цена продажи транспортного средства, но не ниже стоимости, определенной в документе о его оценке или среднерыночной стоимости.

Определено, что транспортные средства (кроме легковых автомобилей, мотоциклов, мопедов) принимаются на комиссию при наличии документа об их оценке, а легковые автомобили, мотоциклы или мопеды - при наличии документа об оценке такого транспортного средства или документа о среднерыночной стоимости, в случае наличия в письменном уведомлении от физического лица информации об отчужденных в течение текущего календарного года более одного легкового автомобиля и/или мотоцикла и/или мопеда.

Расширен перечень условий, при которых предприятия не принимают на комиссию транспортные средства или машины.

Кроме того, изменениями закреплено, что не принимаются на комиссию транспортные средства или машины, по которым не предоставлен документ об оценке или среднерыночной стоимости.

Также обязано комиссионеру вносить в электронный реестр сканированную копию оригинала заключения о стоимости транспортного средства, содержащегося в документах об оценке, или документа о его среднерыночной стоимости в случаях, определенных порядком.

 Автор: Наталья Мамченко

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Кабмин внес изменения в порядок осуществления оптовой и розничной торговли автомобилями

В графу «цена» договора купли-продажи, заключаемого предприятием, осуществляющим комиссионную торговлю, вносится цена продажи транспортного средства, но не ниже стоимости, определенной в документе об его оценке или среднерыночной стоимости.

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