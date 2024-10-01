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Кабмін вніс зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі автомобілями

16:28, 1 жовтня 2024
У графу «ціна» договору купівлі-продажу, що укладається субʼєктом господарювання, який здійснює комісійну торгівлю, вноситься ціна продажу транспортного засобу, але не нижче вартості, визначеної в документі про його оцінку або середньоринкову вартість.
Кабмін вніс зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі автомобілями
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Уряд на засіданні 1 жовтня вніс зміни до Порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери.

Зокрема, цими змінами передбачено, що у графу «ціна» договору купівлі-продажу, що укладається субʼєктом господарювання, який здійснює комісійну торгівлю, вноситься ціна продажу транспортного засобу, але не нижче вартості, визначеної в документі про його оцінку або середньоринкову вартість.

Визначено, що транспортні засоби (крім легкових автомобілів, мотоциклів, мопедів) приймаються на комісію за наявності документа про їх оцінку, а легкові автомобілі, мотоцикли або мопеди - за наявності документа про оцінку такого транспортного засобу або документа про його середньоринкову вартість, у разі наявності в письмовому повідомленні від фізичної особи інформації про відчужені протягом поточного календарного року більше одного легкового автомобіля та/або мотоцикла та/або мопеда.

Розширено перелік умов, за яких субʼєкти господарювання не приймають на комісію транспортні засоби або машини.

Крім того, змінами закріплено, що не приймаються на комісію транспортні засоби або машини, щодо яких не надано документ про оцінку чи середньоринкову вартість.

Також зобовʼязано комісіонера вносити до електронного реєстру скановану копію оригіналу висновку про вартість транспортного засобу, що міститься в документах про оцінку, або документа про його середньоринкову вартість у випадках, визначених порядком.

Автор: Наталя Мамченко

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Кабмін вніс зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі автомобілями

У графу «ціна» договору купівлі-продажу, що укладається субʼєктом господарювання, який здійснює комісійну торгівлю, вноситься ціна продажу транспортного засобу, але не нижче вартості, визначеної в документі про його оцінку або середньоринкову вартість.

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