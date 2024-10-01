Практика судів
  1. Публікації
  2. / Суд інфо

Розмір суддівської винагороди повинен розраховуватися із прожиткового мінімуму 3028 гривень – Вища рада правосуддя

16:39, 1 жовтня 2024
На розгляді судів перебуває понад 1300 позовів від суддів про перерахунок суддівської винагороди.
Розмір суддівської винагороди повинен розраховуватися із прожиткового мінімуму 3028 гривень – Вища рада правосуддя
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя 1 жовтня 2024 року затвердила консультативний висновок щодо проекту Закону «Про Державний бюджет на 2025 рік».

Особливу увагу Рада правосуддя звернула на питання розрахунку розміру суддівської винагороди.

У Раді правосуддя зазначили, що практика використання «замороженого» з 2021 року розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні 2 102 гривень для розрахунку посадового окладу судді, є неприпустимою.

ВРП вважає, що розмір суддівської винагороди повинен розрахуватися з прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року – 3 028 гривень.  

Тобто, розмір посадового окладу, наприклад, судді першої інстанції має бути не 63 060 гривень, як зараз, а 90 840 гривень.

У Раді правосуддя зазначили, що обмеження розміру суддівської винагороди фактично є штучним і не ґрунтується на вимогах закону.

Також у ВРП повідомили, що в судах адміністративної юрисдикції станом на вересень 2024 року перебувають на розгляді понад 1 300 позовів від суддів про визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити дії, а саме здійснити перерахунок розміру суддівської винагороди виходячи з розрахунку розміру прожиткового мінімуму у 3 028 гривень. 

Таким чином, зазначили у ВРП, якщо держава не припинить штучне обмеження розміру суддівської винагороди, то судді зможуть стягнути гроші у судовому порядку.

«Обмеження суддівської винагороди – це порушення гарантій незалежності суддів. Дискримінаційну практика потрібно припинити», - зазначили у Вищій раді правосуддя.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», Міністерство фінансів підтримало ініціативу Ради суддів України щодо збільшення розміру базового посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Разом з тим, у Мінфіні повідомили, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який використовується для розрахунку суддівської винагороди з 2021 року, має і надалі залишатися замороженим на рівні 2 102 гривні.

Автор В’ячеслав Хрипун 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ВРП

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розмір суддівської винагороди повинен розраховуватися із прожиткового мінімуму 3028 гривень – Вища рада правосуддя

На розгляді судів перебуває понад 1300 позовів від суддів про перерахунок суддівської винагороди.

Кабмін вніс зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі автомобілями

У графу «ціна» договору купівлі-продажу, що укладається субʼєктом господарювання, який здійснює комісійну торгівлю, вноситься ціна продажу транспортного засобу, але не нижче вартості, визначеної в документі про його оцінку або середньоринкову вартість.

Верховній Раді пропонують прибрати обов’язок нотаріального посвідчення договору найму авто, якщо він розрахований менш, ніж на 3 роки

Договори найму та позички авто будуть нотаріально посвідчувалися лише, коли вони укладаються більш, ніж на 3 роки.

Мобілізацію добровольців відтепер можна проводити без участі ТЦК

Командири військових частин відтепер можуть без участі ТЦК відбирати бійців – Міноборони

Кабмін поки залишив на посадах двох заступників міністра оборони, подання про звільнення яких підписав Рустем Умєров

Як стало відомо після засідання Кабміну 1 жовтня, уряд звільнив лише одного заступника міністра оборони – Станіслава Гайдера, хоча подання міністр оборони підписав на трьох заступників.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді