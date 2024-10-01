Розмір суддівської винагороди повинен розраховуватися із прожиткового мінімуму 3028 гривень – Вища рада правосуддя

На розгляді судів перебуває понад 1300 позовів від суддів про перерахунок суддівської винагороди.

Вища рада правосуддя 1 жовтня 2024 року затвердила консультативний висновок щодо проекту Закону «Про Державний бюджет на 2025 рік».

Особливу увагу Рада правосуддя звернула на питання розрахунку розміру суддівської винагороди.

У Раді правосуддя зазначили, що практика використання «замороженого» з 2021 року розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб на рівні 2 102 гривень для розрахунку посадового окладу судді, є неприпустимою.

ВРП вважає, що розмір суддівської винагороди повинен розрахуватися з прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 1 січня 2024 року – 3 028 гривень.

Тобто, розмір посадового окладу, наприклад, судді першої інстанції має бути не 63 060 гривень, як зараз, а 90 840 гривень.

У Раді правосуддя зазначили, що обмеження розміру суддівської винагороди фактично є штучним і не ґрунтується на вимогах закону.

Також у ВРП повідомили, що в судах адміністративної юрисдикції станом на вересень 2024 року перебувають на розгляді понад 1 300 позовів від суддів про визнання протиправними дій та зобов’язання вчинити дії, а саме здійснити перерахунок розміру суддівської винагороди виходячи з розрахунку розміру прожиткового мінімуму у 3 028 гривень.

Таким чином, зазначили у ВРП, якщо держава не припинить штучне обмеження розміру суддівської винагороди, то судді зможуть стягнути гроші у судовому порядку.

«Обмеження суддівської винагороди – це порушення гарантій незалежності суддів. Дискримінаційну практика потрібно припинити», - зазначили у Вищій раді правосуддя.

Нагадаємо, що як повідомляла «Судово-юридична газета», Міністерство фінансів підтримало ініціативу Ради суддів України щодо збільшення розміру базового посадового окладу для суддів місцевих судів до 35 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Разом з тим, у Мінфіні повідомили, що розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який використовується для розрахунку суддівської винагороди з 2021 року, має і надалі залишатися замороженим на рівні 2 102 гривні.

Автор В’ячеслав Хрипун

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