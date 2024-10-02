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Чи можуть голова правління, директор чи головний бухгалтер бути зареєстровані як ФОП — відповідь

07:39, 2 жовтня 2024
Питання державної реєстрації ФОП, зокрема, обмежень щодо реєстрації ФОП не належить до компетенції органів ДПС.
Чи можуть голова правління, директор чи головний бухгалтер бути зареєстровані як ФОП — відповідь
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Державна податкова служба роз’яснила, чи може посадова особа приватного права (голова правління, директор, генеральний директор, головний бухгалтер) бути зареєстрована як фізична особа-підприємець.

Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності та обмеження на її здійснення визначені Конституцією України, Цивільним та Господарським Кодексами, Законом України № 1700-VII «Про запобігання корупції» із змінами та доповненнями.

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією, Законом України № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону № 755.

Державна реєстрація та інші реєстраційні дії, відповідно до ст. 25 Закону № 755 проводяться на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації; судових рішень, що набрали законної сили і тягнуть за собою за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку відповідно до ст. 34 Закону № 755.

Контролюючі органи отримують відомості з ЄДР про державну реєстрацію та інші реєстраційні дії у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами контролюючих органів для виконання покладених повноважень.

Взяття на облік фізичних осіб – підприємців у контролюючих органах здійснюється за податковою адресою на підставі відомостей з ЄДР, наданих державним реєстратором згідно з Законом № 755.

Питання державної реєстрації фізичних осіб – підприємців, зокрема, обмежень щодо реєстрації фізичною особою – підприємцем не належить до компетенції органів ДПС.

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