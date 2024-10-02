Чи можуть голова правління, директор чи головний бухгалтер бути зареєстровані як ФОП — відповідь

Питання державної реєстрації ФОП, зокрема, обмежень щодо реєстрації ФОП не належить до компетенції органів ДПС.

Державна податкова служба роз’яснила, чи може посадова особа приватного права (голова правління, директор, генеральний директор, головний бухгалтер) бути зареєстрована як фізична особа-підприємець.

Право фізичної особи на здійснення підприємницької діяльності та обмеження на її здійснення визначені Конституцією України, Цивільним та Господарським Кодексами, Законом України № 1700-VII «Про запобігання корупції» із змінами та доповненнями.

Відносини, що виникають у сфері державної реєстрації, регулюються Конституцією, Законом України № 755-IV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» із змінами та доповненнями та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до Закону № 755.

Державна реєстрація та інші реєстраційні дії, відповідно до ст. 25 Закону № 755 проводяться на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації; судових рішень, що набрали законної сили і тягнуть за собою за собою зміну відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та рішень, прийнятих за результатами оскарження в адміністративному порядку відповідно до ст. 34 Закону № 755.

Контролюючі органи отримують відомості з ЄДР про державну реєстрацію та інші реєстраційні дії у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами контролюючих органів для виконання покладених повноважень.

Взяття на облік фізичних осіб – підприємців у контролюючих органах здійснюється за податковою адресою на підставі відомостей з ЄДР, наданих державним реєстратором згідно з Законом № 755.

Питання державної реєстрації фізичних осіб – підприємців, зокрема, обмежень щодо реєстрації фізичною особою – підприємцем не належить до компетенції органів ДПС.

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