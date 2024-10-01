Практика судів
  1. В Україні

У Раді запропонували заборонити російську мову на перервах у школах

16:52, 1 жовтня 2024
Законопроект вводить до Закону поняття «українськомовного середовища» та зобовʼязує засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.
У Раді запропонували заборонити російську мову на перервах у школах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Верховній Раді зареєструють законопроект, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять. Про це повідомила ініціаторка документу, народна депутатка Наталія Піпа на своїй сторінці у Facebook.

«Ми зобовʼязали усі школи із 2021 надавати освітні послуги українською мовою, але проблема полягає в тому, що виходячи з уроку діти, а подекуди й вчителі – переходять на російську.

Щоб це змінити, я реєструю законопроект, який зобовʼязує говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та всій території школи», – заявила Піпа.

За її словами, зміни потрібні, зокрема, через тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг. Також проблема у тому, що дітям, які не говорять українською, важче навчатися.

«Діти, які погано знають українську вже в першому класі – мають труднощі із навчанням у школі, відстають у читанні, гірше засвоюють матеріал. Пізніше мають гірші результати на контрольних, ЗНО/НМТ та мають гірші можливості для вступу та роботи в майбутньому.

Звісно, є проблема, що в деяких сімʼях батьки з дітьми говорять російською. Таких батьків я закликаю спілкуватися із дітьми українською», – каже Наталія Піпа.

Поданий законопроект вводить до Закону «Про освіту» поняття «українськомовного середовища» та зобовʼязує засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.

За її словами, законопроект «зобовʼязує говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та усій території школи».

Натомість вчителі та директори зможуть проводити просвітницькі заходи, закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують російську у дітей.

Також законопроект пропонує батькам школярів долучатися до створення та підтримання українськомовного середовища в закладі освіти.

«Дуже важливо, щоб використання української мови не закінчувалося 45 хвилинами уроку. Ми маємо позбутися цього умовного правила в головах освітян, учнів та батьків: «Пролунав дзвінок – можна будь-якою мовою» (і ми розуміємо, що ця будь-яка – чомусь російська)», – вважає Піпа.

Згідно з її законопроектом, Кабмін та центральні органи виконавчої влади будуть зобов’язані розробити ефективну систему вимірювання мовленнєвих компетенцій дітей.

«Я сподіваюся на підтримку як батьків, так і освітян. Ми маємо обʼєднатися заради наших дітей.

Законопроект у процесі реєстрації. Усі деталі будуть пізніше, як тільки документ буде опубліковано на сайті Верховної Ради», – додала Піпа.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховна Рада України

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Розмір суддівської винагороди повинен розраховуватися із прожиткового мінімуму 3028 гривень – Вища рада правосуддя

На розгляді судів перебуває понад 1300 позовів від суддів про перерахунок суддівської винагороди.

Кабмін вніс зміни до порядку здійснення оптової та роздрібної торгівлі автомобілями

У графу «ціна» договору купівлі-продажу, що укладається субʼєктом господарювання, який здійснює комісійну торгівлю, вноситься ціна продажу транспортного засобу, але не нижче вартості, визначеної в документі про його оцінку або середньоринкову вартість.

Верховній Раді пропонують прибрати обов’язок нотаріального посвідчення договору найму авто, якщо він розрахований менш, ніж на 3 роки

Договори найму та позички авто будуть нотаріально посвідчувалися лише, коли вони укладаються більш, ніж на 3 роки.

Мобілізацію добровольців відтепер можна проводити без участі ТЦК

Командири військових частин відтепер можуть без участі ТЦК відбирати бійців – Міноборони

Кабмін поки залишив на посадах двох заступників міністра оборони, подання про звільнення яких підписав Рустем Умєров

Як стало відомо після засідання Кабміну 1 жовтня, уряд звільнив лише одного заступника міністра оборони – Станіслава Гайдера, хоча подання міністр оборони підписав на трьох заступників.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді