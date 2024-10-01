У Раді запропонували заборонити російську мову на перервах у школах

Законопроект вводить до Закону поняття «українськомовного середовища» та зобовʼязує засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.

У Верховній Раді зареєструють законопроект, який може зобовʼязати учнів та вчителів говорити українською мовою на всій території школи не тільки під час занять. Про це повідомила ініціаторка документу, народна депутатка Наталія Піпа на своїй сторінці у Facebook.

«Ми зобовʼязали усі школи із 2021 надавати освітні послуги українською мовою, але проблема полягає в тому, що виходячи з уроку діти, а подекуди й вчителі – переходять на російську.

Щоб це змінити, я реєструю законопроект, який зобовʼязує говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та всій території школи», – заявила Піпа.

За її словами, зміни потрібні, зокрема, через тиск на українськомовних дітей, конфлікти через мову і булінг. Також проблема у тому, що дітям, які не говорять українською, важче навчатися.

«Діти, які погано знають українську вже в першому класі – мають труднощі із навчанням у школі, відстають у читанні, гірше засвоюють матеріал. Пізніше мають гірші результати на контрольних, ЗНО/НМТ та мають гірші можливості для вступу та роботи в майбутньому.

Звісно, є проблема, що в деяких сімʼях батьки з дітьми говорять російською. Таких батьків я закликаю спілкуватися із дітьми українською», – каже Наталія Піпа.

Поданий законопроект вводить до Закону «Про освіту» поняття «українськомовного середовища» та зобовʼязує засновників, керівників, працівників закладів освіти створювати та підтримувати українськомовне середовище.

За її словами, законопроект «зобовʼязує говорити українською на перерві, шкільному подвірʼї, стадіоні та усій території школи».

Натомість вчителі та директори зможуть проводити просвітницькі заходи, закликати учнів спілкуватися українською і робити зауваження, коли чують російську у дітей.

Також законопроект пропонує батькам школярів долучатися до створення та підтримання українськомовного середовища в закладі освіти.

«Дуже важливо, щоб використання української мови не закінчувалося 45 хвилинами уроку. Ми маємо позбутися цього умовного правила в головах освітян, учнів та батьків: «Пролунав дзвінок – можна будь-якою мовою» (і ми розуміємо, що ця будь-яка – чомусь російська)», – вважає Піпа.

Згідно з її законопроектом, Кабмін та центральні органи виконавчої влади будуть зобов’язані розробити ефективну систему вимірювання мовленнєвих компетенцій дітей.

«Я сподіваюся на підтримку як батьків, так і освітян. Ми маємо обʼєднатися заради наших дітей.

Законопроект у процесі реєстрації. Усі деталі будуть пізніше, як тільки документ буде опубліковано на сайті Верховної Ради», – додала Піпа.

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