Избил, связал и вывез из села: в Черкасской области руководитель общественной организации напал на мужчину

Руководитель общественной организации напал на мужчину на почве личных неприязненных отношений.

В Черкасской области правоохранители задержали и сообщили о подозрении 30-летнему мужчине по факту незаконного лишения свободы человека.

Как сообщила Черкасская областная прокуратура, 24 сентября 2024 года местный житель – руководитель общественной организации в одном из сел Золотоношского района, на почве личных неприязненных отношений, на своем автомобиле догнал потерпевшего, который ехал на велосипеде домой, и нанес ему около десяти ударов по телу, а затем затолкал в автомобиль, связал руки электрическим кабелем и привязал их к водительскому сидению, чем лишил возможности свободно двигаться. После этого перевез за пределы населенного пункта, где его и оставил.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Злоумышленнику грозит наказание в виде ограничения свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

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