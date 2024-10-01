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В Украине провели первый онлайн-аукцион в рамках проекта «Земельный банк»

17:28, 1 октября 2024
За сельскохозяйственный участок более 115 га в Винницкой области соревновались 14 участников.
В Украине провели первый онлайн-аукцион в рамках проекта «Земельный банк»
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В Украине прошел первый земельный аукцион в рамках проекта «Земельный банк». Об этом сообщил министр аграрной политики Виталий Коваль.

За сельскохозяйственный участок более 115 га в Винницкой области соревновались 14 участников. Победная ставка на ее аренду – более 3 млн грн.

«Такой удачный аукцион доказывает, что новая страница земельных отношений в Украине открыта. Ведь проект «Земельный банк» – это о прозрачном рынке земли, без теневых схем в использовании государственных земель. Он открывает равные возможности для всех аграриев: от крупных агрокорпораций до малых фермеров, стремящихся расширить свой бизнес. А также для начинающих и переселенцев, желающих возбудить аграрное дело», — отметил Коваль.

В общей сложности Фонд госимущества на платформе «Прозорро.Продажи» проведет 16 земельных аукционов. Средства от онлайн-торгов пойдут в государственный и местный бюджеты.

Также до конца года ФГИУ планирует выставить на электронные торги около 100 тысяч гектаров государственных сельскохозяйственных земель в 20 областях Украины.

Виталий Коваль напомнил, что площадь земельного участка варьируется от 1 га до 4 тыс. га. Каждый земельный участок выставляется на онлайн-аукцион отдельным лотом, позволяющим арендовать как большие площади, так и малые. Стартовая цена на аукционе составляет 12% от нормативно-денежной оценки земли.

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