Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет правоведов с Днем юриста!

Поздравляем украинских правоведов с профессиональным праздником – Днем юриста.

8 октября украинские правоведы отмечают профессиональный праздник – День юриста.

Эта дата объединяет всех, кто стоит на защите конституционных прав и свобод и способствует развитию демократического, правового Украинского государства.

«Судебно-юридическая газета» желает всем украинским юристам сил, успехов и достижений, выдержки в сложных ситуациях и взвешенных решений. Пусть на Вашей стороне всегда будут правда и справедливость, а профессиональные усилия найдут вознаграждение посредством уважения и доверия граждан.

Напомним, что праздник начат указом Президента Украины «О Дне юриста» от 16 сентября 1997 года. Считается, что именно 8 октября 1016 Киевский князь Ярослав Мудрый издал первое сведение законов «Руська правда».

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