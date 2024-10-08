Практика судов
  1. Публикации
  2. / В Украине

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет правоведов с Днем юриста!

07:30, 8 октября 2024
Поздравляем украинских правоведов с профессиональным праздником – Днем юриста.
Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет правоведов с Днем юриста!
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

8 октября украинские правоведы отмечают профессиональный праздник – День юриста.

Эта дата объединяет всех, кто стоит на защите конституционных прав и свобод и способствует развитию демократического, правового Украинского государства.

«Судебно-юридическая газета» желает всем украинским юристам сил, успехов и достижений, выдержки в сложных ситуациях и взвешенных решений. Пусть на Вашей стороне всегда будут правда и справедливость, а профессиональные усилия найдут вознаграждение посредством уважения и доверия граждан.

Напомним, что праздник начат указом Президента Украины «О Дне юриста» от 16 сентября 1997 года. Считается, что именно 8 октября 1016 Киевский князь Ярослав Мудрый издал первое сведение законов «Руська правда».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект об ответственности юридических лиц, который смогут использовать как скрытое давление на бизнес

В случае злоупотребления следователем или прокурором своими процессуальными правами нормы нового закона об ответственности юридических лиц могут быть использованы для скрытого давления на бизнес.

Парламентарии предлагают упростить условия для наложения заочных штрафов от ТЦК

Возврат вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении будет основанием для того, чтобы сразу составить постановление о «заочном» штрафе.

Судьи не пришли к согласию, нужно ли прекращать работу суда из-за приближения фронта – Высший совет правосудия отложил вопрос

Сложная ситуация в коллективе Константиновского горрайонного суда Донецкой области, а в самом суде постоянно работает только одна судья.

Редакция «Судебно-юридической газеты» поздравляет правоведов с Днем юриста!

Поздравляем украинских правоведов с профессиональным праздником – Днем юриста.

Артема Дмитрука и Андрея Одарченко исключат из состава комитетов

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления об отзыве нардепов Артема Дмитрука и Андрея Одарченко из состава соответствующих комитетов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Желтобрюх
    Ірина Желтобрюх
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді
  • Олександр Банчук
    Олександр Банчук
    заступник Міністра юстиції України
  • Олена Кожух
    Олена Кожух
    застуниця голови Закарпатського апеляційного суду
  • Юрій Мазур
    Юрій Мазур
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Вікторія Світлицька
    Вікторія Світлицька
    суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя