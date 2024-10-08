Редакція «Судово-юридичної газети» вітає правників з Днем юриста!

Вітаємо українських правників з професійним святом – Днем юриста.

8 жовтня українські правники відзначають професійне свято – День юриста.

Ця дата об’єднує усіх, хто стоїть на захисті конституційних прав і свобод та сприяє розбудові демократичної, правової Української держави.

«Судово-юридична газета» бажає всім українським правникам наснаги, успіхів та досягнень, витримки у складних ситуаціях і зважених рішень. Нехай на Вашому боці завжди будуть правда та справедливість, а професійні зусилля знайдуть винагороду у вигляді поваги і довіри громадян.

Нагадаємо, що свято започатковане указом Президента України «Про День юриста» від 16 вересня 1997 року. Вважається, що саме 8 жовтня 1016 року Київський князь Ярослав Мудрий видав перше зведення законів «Руська правда».

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