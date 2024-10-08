В рф осудили 72-летнего американца, якобы служившего в украинской терробороне

Американцу Стивену Хаббарду назначили 6 лет и 10 месяцев колонии.

В москве 72-летний гражданин США Стивен Хаббард приговорен к 6 годам и 10 месяцам колонии общего режима по статье "о наемнической деятельности". Об этом пишут россми.

Суд также постановил конфисковать деньги американца – 142 300 гривен (около 3,4 тысячи долларов США).

Американский пенсионер Стивен Хаббард жил в Украине с 2014 года. На фоне вторжения рф он якобы вступил в территориальную оборону города Изюм и через два месяца службы попал в российский плен.

Адвокат Стефана Хаббарда заявил, что будет оспаривать приговор.

Представители посольства США в москве сообщили, что ожидают ответа на запрос о консульском доступе к осужденному.

Сестра Хаббарда Патриция Фокс рассказала агентству Reuters, что ее брат работал преподавателем английского языка в разных странах, в том числе в Японии и Кипре, в Украину он тоже приехал преподавать. Родственники сомневаются, что пенсионер действительно служил в украинской терробороне.

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