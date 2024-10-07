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До 40 000 грн за водительское удостоверение — начальница отдела Госпродпотребслужбы погорела на взятке

22:00, 7 октября 2024
Сообщником чиновницы оказался один из предпринимателей.
До 40 000 грн за водительское удостоверение — начальница отдела Госпродпотребслужбы погорела на взятке
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В Хмельницкой области полиция разоблачила коррупцию в облуправлении Госпродпотребслужбы. Начальник отдела учреждения и предприниматель получили подозрения, передает Департамент стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Отмечается, что начальник отдела Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области и ее сообщник – предприниматель помогали положительно решить вопросы, связанные с водительскими удостоверениями и учетом сельхозтехники.

«К примеру, пройти обучение, сдать экзамен и получить удостоверение, в том числе и без фактического присутствия, можно было за 1 500 – 2 000 гривен с человека. Цена вопроса о постановке техники на учет могла достигать и 10 000 гривен», - говорят правоохранители.

По оперативным данным, только из одной группы фигуранты получали до 40 000 гривен неправомерной выгоды.

На основании полученных доказательств начальнице отдела Госпродпотребслужбы в Хмельницкой области и ее сообщнику – предпринимателю следователи сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании им мер пресечения.

Также проходят мероприятия по установлению полного круга лиц, которые могут быть причастны к коррупционной схеме.

По результатам обысков правоохранители изъяли блокноты с черновыми записями, журналы учебных групп, журналы выдачи свидетельств о присвоении рабочей квалификации, журналы приказов о зачислении/отчислении слушателей, деньги.

Злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

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коррупция

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