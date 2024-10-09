Практика судов
  1. Публикации
  2. / Суд инфо

Председатель суда попросила народных депутатов и Высший совет правосудия спасти суд от коммунальной катастрофы

07:50, 9 октября 2024
В суде говорят, что неоднократно обращались в Государственную судебную администрацию по поводу аварийного здания суда, но результата нет.
Председатель суда попросила народных депутатов и Высший совет правосудия спасти суд от коммунальной катастрофы
Иллюстративное фото из открытых источников
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Председатель Амур-Нижнеднепровского районного суда города Днепропетровска Лариса Якименко 3 октября попросила Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и Высший совет правосудия спасти суд от настоящей катастрофы.

Во время выездного заседания Комитета ВР по вопросам правовой политики, на котором присутствовали народные депутаты, председатель Высшего совета правосудия, председатель Совета судей Украины, и. о. главы ГСА, председателя судов и представители общественности, Лариса Якименко рассказала о тяжелой ситуации, в которой оказался Амур-Нижнеднепровский райсуд.

«Возможно, такой возможности у меня больше не будет, поэтому я хочу, чтобы общество об этом узнало. Проблемы в нашем суде существуют уже долгие годы. Я пришла работать в Амур-Нижнеднепровский райсуд еще в 2001 году. Это уже тогда был ужас. Здание суда, построенное в 1907 году, находится в аварийном состоянии. Владельцем здания является один из местных заводов. У нас в суде всего три зала судебных заседаний, а осуществляют правосудие 12 судей. В залы судебных заседаний буквально образовалась очередь из судей. У нас просто нет возможности обеспечить качественные условия для осуществления правосудия», - рассказала Лариса Якименко.

По словам главы суда, в суде не хватает даже кабинетов для судей.

«Одна из судей, которая была откомандирована в наш суд, вместо кабинета полтора года работала в техническом помещении общей площадью 6 кв. метров. Это нечеловеческие условия. Сейчас, когда один из судей суда уволился в отставку, она получила в распоряжение его кабинет общей площадью 9 кв. метров», – добавила председатель суда.

Осенью 2024 года ситуация в суде стала еще более сложной.

Дело в том, что 24 сентября Высший совет правосудия изменил территориальную подсудность дел Добропольского горрайонного суда Донецкой области. С 7 октября дела Добропольского горрайонного суда рассматривает Амур-Нижнеднепровский райсуд. Также в состав суда были командированы двое судей Добропольского горрайонного суда.

Впрочем, оказалось, что для откомандированных судей нет ни кабинетов, ни залов судебного заседания. 

«В итоге решен вопрос был таким образом – один кабинет на двух судей», - отметила Лариса Якименко.

Также оказалось, что дела Добропольского горрайонного суда физически негде хранить.

«Наш подвал – это ужас, он был сильно затоплен. Чердак суда течет во многих местах, там стоят миски, в которых скапливается вода», - рассказала председатель суда.

Глава суда добавила, что обычные граждане, которые видят состояние помещений суда, называют его «судом сарайного типа».

Услышав рассказ Ларисы Якименко, председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов попросил председателя Высшего совета правосудия Григория Усика как-то отреагировать на ситуацию и вместе с руководством ГСА учесть проблемы Амур-Нижнеднепровского райсуда.

Автор: Вячеслав Хрипун

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Законопроект о сохранении обеспечения для вернувшихся на службу дезертиров входит в противоречие с УПК – ГНЭУ ВР

Верховная Рада одобрила законопроект о гарантиях продолжения службы военнослужащими, которые совершили СЗЧ или дезертирство, а затем вернулись – но он противоречит порядку освобождения их от уголовной ответственности, определенному другим законом.

Председатель суда попросила народных депутатов и Высший совет правосудия спасти суд от коммунальной катастрофы

В суде говорят, что неоднократно обращались в Государственную судебную администрацию по поводу аварийного здания суда, но результата нет.

Верховная Рада приняла закон, объединивший под одним понятием травмы ранение, контузию и увечье как основания определения инвалидности военнослужащего

Законом введен для определения оснований инвалидности или смерти в законе термин «травма», под которым понимается ранение, контузия или увечье.

Мобилизованные до 25 лет мужчины не смогут уволиться со службы – комитет пересмотрел свое решение по законопроекту 11379-д

Комитет по нацбезопасности исключил из законопроекта 11379-д право на увольнение уже мобилизованных до 25 лет ограниченно годных мужчин.

Президент США Джо Байден отложил поездку в Германию, где состоится «Рамштайн», из-за урагана в США

Джо Байден не приедет на «Рамштайн» в Германию – Белый дом.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Володимир Бондарчук
    Володимир Бондарчук
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Ілля Марущак
    Ілля Марущак
    суддя Господарського суду Чернівецької області