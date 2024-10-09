Председатель суда попросила народных депутатов и Высший совет правосудия спасти суд от коммунальной катастрофы

В суде говорят, что неоднократно обращались в Государственную судебную администрацию по поводу аварийного здания суда, но результата нет.

Иллюстративное фото из открытых источников

Председатель Амур-Нижнеднепровского районного суда города Днепропетровска Лариса Якименко 3 октября попросила Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и Высший совет правосудия спасти суд от настоящей катастрофы.

Во время выездного заседания Комитета ВР по вопросам правовой политики, на котором присутствовали народные депутаты, председатель Высшего совета правосудия, председатель Совета судей Украины, и. о. главы ГСА, председателя судов и представители общественности, Лариса Якименко рассказала о тяжелой ситуации, в которой оказался Амур-Нижнеднепровский райсуд.

«Возможно, такой возможности у меня больше не будет, поэтому я хочу, чтобы общество об этом узнало. Проблемы в нашем суде существуют уже долгие годы. Я пришла работать в Амур-Нижнеднепровский райсуд еще в 2001 году. Это уже тогда был ужас. Здание суда, построенное в 1907 году, находится в аварийном состоянии. Владельцем здания является один из местных заводов. У нас в суде всего три зала судебных заседаний, а осуществляют правосудие 12 судей. В залы судебных заседаний буквально образовалась очередь из судей. У нас просто нет возможности обеспечить качественные условия для осуществления правосудия», - рассказала Лариса Якименко.

По словам главы суда, в суде не хватает даже кабинетов для судей.

«Одна из судей, которая была откомандирована в наш суд, вместо кабинета полтора года работала в техническом помещении общей площадью 6 кв. метров. Это нечеловеческие условия. Сейчас, когда один из судей суда уволился в отставку, она получила в распоряжение его кабинет общей площадью 9 кв. метров», – добавила председатель суда.

Осенью 2024 года ситуация в суде стала еще более сложной.

Дело в том, что 24 сентября Высший совет правосудия изменил территориальную подсудность дел Добропольского горрайонного суда Донецкой области. С 7 октября дела Добропольского горрайонного суда рассматривает Амур-Нижнеднепровский райсуд. Также в состав суда были командированы двое судей Добропольского горрайонного суда.

Впрочем, оказалось, что для откомандированных судей нет ни кабинетов, ни залов судебного заседания.

«В итоге решен вопрос был таким образом – один кабинет на двух судей», - отметила Лариса Якименко.

Также оказалось, что дела Добропольского горрайонного суда физически негде хранить.

«Наш подвал – это ужас, он был сильно затоплен. Чердак суда течет во многих местах, там стоят миски, в которых скапливается вода», - рассказала председатель суда.

Глава суда добавила, что обычные граждане, которые видят состояние помещений суда, называют его «судом сарайного типа».

Услышав рассказ Ларисы Якименко, председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов попросил председателя Высшего совета правосудия Григория Усика как-то отреагировать на ситуацию и вместе с руководством ГСА учесть проблемы Амур-Нижнеднепровского райсуда.

Автор: Вячеслав Хрипун

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