Голова суду попросила народних депутатів та Вищу раду правосуддя врятувати суд від комунальної катастрофи

В суді кажуть, що неодноразово зверталися до Державної судової адміністрації з приводу аварійної будівлі суду, але результату немає.

Ілюстративне фото з відкритих джерел

Голова Амур-Нижньодніпровського районного суду міста Дніпропетровська Лариса Якименко 3 жовтня попросила Комітет Верховної Ради з питань правової політики та Вищу раду правосуддя врятувати суд від справжньої катастрофи.

Під час виїзного засідання Комітету ВРУ з питань правової політики, на якому були присутні народні депутати, голова Вищої ради правосуддя, голова Ради суддів України, в. о. голови ДСА, голови судів та представники громадськості, Лариса Якименко розповіла про важку ситуацію, в який опинився Амур-Нижньодніпровський райсуд.

«Можливо такої нагоди у мене більше не буде, тому я хочу, щоб суспільство про це дізналося. Проблеми в нашому суді існують вже довгі роки. Я прийшла працювати в Амур-Нижньодніпровський райсуд ще в 2001 році. Це вже тоді був жах. Будівля суду, побудована у 1907 році, перебуває в аварійному стані. Власником будівлі є один з місцевих заводів. У нас в суді всього три зали судових засідань, а здійснюють правосуддя 12 суддів. До залів судових засідань буквально утворилася черга з суддів. У нас просто немає можливості забезпечити якісні умови для здійснення правосуддя», - розповіла Лариса Якименко.

За словами голови суду, в суді не вистачає навіть кабінетів для суддів.

«Одна з суддів, яка була відряджена до нашого суду, замість кабінету півтора роки працювала у технічному приміщенні загальною площею 6 кв. метрів. Це нелюдські умови. Зараз, коли один з суддів суду звільнився у відставку, вона отримала у розпорядження його кабінет загальною площею 9 кв. метрів», - додала голова суду.

Восени 2024 року ситуація в суді стала ще більш складною.

Справа в тому, що 24 вересня Вища рада правосуддя змінила територіальну підсудність справ Добропільського міськрайонного суду Донецької області. З 7 жовтня справи Добропільського міськрайонного суду розглядає Амур-Нижньодніпровський райсуд. Також до складу суду були відряджені двоє суддів Добропільського міськрайонного суду.

Втім, виявилося, що для відряджених суддів немає ані кабінетів, ані залів судового засідання.

«У підсумку вирішено питання було таким чином – один кабінет на двох суддів», - зазначила Лариса Якименко.

Також виявилося, що справи Добропільського міськрайонного суду фізично ніде зберігати.

«Наш підвал – це жах, він був сильно затоплений. Горище суду тече у багатьох місцях, там стоять миски, в яких накопичується вода», - розповіла голова суду.

Голова суду додала, що звичайні громадяни, які бачать стан приміщення суду, називають його «судом сарайного типа».

Почувши розповідь Лариси Якименко, голова Комітету ВРУ з питань правової політики Денис Маслов попросив голову Вищої ради правосуддя Григорія Усика якось відреагувати на ситуацію та разом з керівництвом ДСА врахувати проблеми Амур-Нижньодніпровського райсуду.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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