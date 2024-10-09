С 6 мая 2023 г. не начисляется и не уплачивается плата за землю за земельные участки, на которых расположены военные инженерно-технические и/или фортификационные сооружения.

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Южное межрегиональное управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками разъяснило, начисляется ли плата за землю за земельные участки, на которых расположены фортификационные сооружения.

Использование земельных участков для создания фортификационных сооружений приводит к деградации их поверхностей, что делает невозможным их использование по целевому назначению, а следовательно, прекращается или ограничивается их хозяйственное использование в порядке, предусмотренном законодательством.

За такие земельные участки НКУ предусмотрен специальный порядок взимания платы за землю. За земельные участки, на которых имеются фортификационные сооружения, такой порядок определен положениями Закона Украины от 15.03.2022 №2120-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины относительно норм на период действия военного положения», вступившего в силу. марта 2022 года.

В частности, п. 69 подраздел. 10 разд. ХХ НКУ дополнен пп. 69.14, которым предусмотрено, что временно, на период с 1 марта 2022 по 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное, чрезвычайное положение, не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата за земельные участки государственной и коммунальной собственности) за земельные участки (земельные частицы (паи), расположенные на территориях, на которых ведутся (велись) боевые действия, или на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями рф, и находящиеся в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических или юридических лиц, а также за земельные участки (земельные доли (паи), определенные областными военными администрациями как засоренные взрывоопасными предметами и/или на которых имеются фортификационные сооружения).

Законом Украины от 11.04.2023 №3050-ІХ «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законодательные акты Украины об освобождении от уплаты экологического налога, платы за землю и налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, за уничтоженное или поврежденное недвижимое имущество », вступивший в силу 6.05.2023, дополнен порядок взимания платы за землю в период действия военного положения в Украине, а именно не уплачивается земельный налог за земельные участки, находящиеся в консервации.

Земельным законодательством предусмотрено, что консервации подлежат деградированные земельные участки, определенные ст. 51 Закона Украины от 19.06.2003 №962-ІV «Об охране земель».

Внесенными изменениями Законом №3050 в ст. 51 Закона №962 дополнен перечень земель, подлежащих консервации, в том числе добавлены земли, на которых расположены военные инженерно-технические и/или фортификационные сооружения.

Согласно ч. 9-11 ст. 51 Закона №962 консервация земель осуществляется в соответствии с рабочим проектом землеустройства:

относительно земель государственной и коммунальной собственности – по решению органов исполнительной власти и органов местного самоуправления, согласно ст. 122 ЗКУ принимают решение о передаче земельных участков в собственность или пользование;

относительно земель частной собственности – по заявлению владельца такого земельного участка.

Вместе с тем особенности определения земельного налога за земельные участки, находящиеся в консервации, установлены ст. 283-1 НКУ, согласно положениям которого основанием для неначисления земельного налога согласно пп. 283.1.2 НКУ есть данные Государственного земельного кадастра.

За земельные участки земельный налог за земельные участки, определенные пп. 283.1.2 НКУ, не начисляется и не уплачивается за период:

а) в части земель государственной и коммунальной собственности – с первого числа месяца, в котором соответствующим органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим распоряжение земельными участками государственной и коммунальной собственности в соответствии с полномочиями, определенными ст. 122 ЗКУ, принято решение об утверждении рабочего проекта землеустройства по консервации земельного участка, до последнего числа месяца, в котором завершаются мероприятия по охране земель и почв согласно сведениям Государственного земельного кадастра;

б) в части земель частной собственности – со дня внесения сведений в Государственный земельный кадастр о мерах по охране земель и грунтов на основании утвержденного рабочего проекта землеустройства по консервации земель до последнего числа месяца, в котором завершаются мероприятия по охране земель и почв согласно сведениям Государственного земельного кадастра.

Начисление земельного налога возобновляется начиная с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены мероприятия по охране земель и почв согласно сведениям Государственного земельного кадастра.

Что касается арендной платы, то не начисляется арендная плата по договорам аренды земельных участков государственной и коммунальной собственности, по которым соответствующим органом исполнительной власти или органом местного самоуправления, осуществляющим распоряжение земельными участками государственной и коммунальной собственности в соответствии с полномочиями, определенными ст. 122 ЗКУ, принято решение об утверждении рабочего проекта землеустройства по консервации земельного участка сроком, определенным этим рабочим проектом.

При этом годовая сумма платежа за такие земельные участки определяется пропорционально количеству месяцев, в которых земельный участок государственной или коммунальной собственности был признан пригодным для использования.

Таким образом, за период с 1.03.2022 по 5.05.2023 (до даты вступления в силу Закона №3050) не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата) за земельные участки (земельные доли (паи)), которые были определены областными военными администрациями как таковые, где имеются фортификационные сооружения.

С 06 мая 2023 года не начисляется и не уплачивается плата за землю (земельный налог и арендная плата) за земельные участки, находящиеся в консервации (то есть, на которых расположены военные инженерно-технические и/или фортификационные сооружения), на основании решения соответствующего органа исполнительной власти власти или органа местного самоуправления, осуществляющего распоряжение земельными участками государственной и коммунальной собственности в соответствии с полномочиями, определенными ст. 122 ЗКУ, об утверждении рабочего проекта землеустройства по консервации земельных участков, а также сведений/данных Государственного земельного кадастра.

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