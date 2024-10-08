В рф заблокировали популярный мессенджер Discord

Доступ к мессенджеру возможен только через VPN.

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В рф заблокировали работу популярного мессенджера Discord. Об этом говорится в заявлении роскомнадзора.

Мессенджер заблокировали якобы из-за нарушений законодательства страны-агрессора.

Доступ к мессенджеру возможен только через VPN.

7 октября российские пользователи массово жаловались на сбои в работе Discord. Мессенджер не работал в десктопе и мобильных версиях.

Как пишут росСМИ, проблемы в работе мессенджера наблюдаются еще с сентября.

Добавляется, что мессенджера оштрафовали на 3,5 млн рублей.

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