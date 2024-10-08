В рф заблокували популярний месенджер Discord

Наразі доступ до месенджера можливий лише через VPN.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У рф заблокували роботу популярного месенджера Discord. Про це йдеться у заяві роскомнагляду.

Месенджер заблокували нібито через порушення законодавства країни-агресора.

Наразі доступ до месенджера можливий лише через VPN.

7 жовтня російські користувачі масово скаржилися на збої в роботі Discord. Месенджер не працював у десктоп та мобільних версіях.

Як пишуть росЗМІ, проблеми у роботі месенджера спостерігаються ще з вересня.

Додається, що месенджер оштрафували на 3,5 млн рублів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.