Верховна Рада підтримала пропозиції Президента до Закону щодо захисту інтересів власників земельних паїв

Верховна Рада підтримала пропозиції Президента Володимира Зеленського до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин».
Основною метою документу №11150 є захист прав власників земельних паїв, зміни у регулюванні земельних відносин в умовах війни та приведення законодавства у сфері земельних відносин у відповідність з Законом України «Про адміністративну процедуру».
Зокрема, документом передбачається:
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