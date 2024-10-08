Верховна Рада підтримала пропозиції Президента до Закону щодо захисту інтересів власників земельних паїв

Документ, зокрема, передбачає продовження до 2028 року строку оформлення нетребуваних земельних ділянок.

Фото: kurkul.com

Верховна Рада підтримала пропозиції Президента Володимира Зеленського до Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту інтересів власників земельних часток (паїв), а також застосування адміністративної процедури у сфері земельних відносин».

Основною метою документу №11150 є захист прав власників земельних паїв, зміни у регулюванні земельних відносин в умовах війни та приведення законодавства у сфері земельних відносин у відповідність з Законом України «Про адміністративну процедуру».

Зокрема, документом передбачається:

Продовження (з 2025 року до 2028 року) строку оформлення нетребуваних (нерозподілених) земельних ділянок;

Здійснення розподілу земельних ділянок між власниками часток та їх спадкоємцями земель, що залишилися у колективній власності після розподілу земельних ділянок.

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