Верховная Рада поддержала предложения Президента к Закону по защите интересов владельцев земельных паев

Верховная Рада поддержала предложения Президента Владимира Зеленского к Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите интересов собственников земельных долей (паев), а также применение административной процедуры в сфере земельных отношений».
Основная цель документа №11150 - защита прав собственников земельных паев, изменения в регулировании земельных отношений в условиях войны и приведение законодательства в сфере земельных отношений в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре».
В частности, документом предусматривается:
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