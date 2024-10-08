Верховная Рада поддержала предложения Президента к Закону по защите интересов владельцев земельных паев

Документ, в частности, предусматривает продление до 2028 года срока оформления неистребованных земельных участков.

Фото: kurkul.com

Верховная Рада поддержала предложения Президента Владимира Зеленского к Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите интересов собственников земельных долей (паев), а также применение административной процедуры в сфере земельных отношений».

Основная цель документа №11150 - защита прав собственников земельных паев, изменения в регулировании земельных отношений в условиях войны и приведение законодательства в сфере земельных отношений в соответствие с Законом Украины «Об административной процедуре».

В частности, документом предусматривается:

Продление (с 2025 года по 2028 год) срока оформления нетребуемых (нераспределенных) земельных участков;

Осуществление распределения земельных участков между владельцами долей и их наследниками земель, оставшихся в коллективной собственности после распределения земельных участков.

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